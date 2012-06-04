Как выбрать хороший детский сад?

С ранних лет мы общаемся с другими людьми, а потому и навыки общения, которые будут заложены в нас в детстве, во многом определят нашу дальнейшую судьбу. Потому не пренебрегайте любой возможностью помочь в приобретении социальных навыков своим ребенком. Выбрать хороший детский сад, все равно, что заложить крепкий фундамент в будущую социальную жизнь вашего ребенка. И если вам не безразлично будущее вашего ребенка, то вот несколько советов о том, как правильно выбрать детский сад.

Во-первых, определитесь, в какое учреждение будет ходить ваш ребенок. Возможно вы удивитесь, но есть «обычные» детские сады, центры по развитию детей и, конечно же, детские сады узкой специализации. В простом детском саду вы не найдете бассейна, сауны, массажного кабинета и иных подобных услуг. Эти возможности малышам предоставляют спец. учреждения, как правило, их посещают малыши с какими-либо отклонениями. В таких местах дети распределены по небольшим группам, кроме того, ухаживают за ними высококвалифицированные медицинские сотрудники.



Простые детские сады разделены на муниципальные детские сады, ведомственные детсады, и, разумеется, частные детсады.



Как правило, в детский сад по месту жительства можно отдать ребенка без особых проблем. Это простое государственное учреждение с минимальной платой, как правило, расположенное неподалеку от вашего дома. Почти все мы прошли через такой детский сад, а потому хорошо помним, что он из себя представляет. Группа из 30 человек, несколько нянечек и простое, но сытное меню, которое, по крайней мере, пытается дать ребенку все необходимое.



К ведомственным относятся детские учреждения, которые находятся под ведомством каких-либо предприятий. Обычно они рассчитаны на прием детей своих сотрудников. Плата, взымаемая за посещение такого садика, практически символическая. В то время как список услуг для детей, в зависимости от уровня предприятия, может быть крайне высоким.



Частный детский сад. Название говорит само за себя. Люди не занимаются тем, что не приносит прибыль, а значит приготовьте кошелек, но, поверьте, оно того стоит. Пусть и за плату, но ваш ребенок будет обеспечен всем необходимым, высококвалифицированный персонал будет заботиться и обучать вашего ребенка, меню можно выбирать самому, учитывая предпочтения малыша, его аллергию и прочие потребности.



Если вы задумываетесь на счет частного детского сада, то обязательно проверьте их на наличие лицензии государственного образца, а так же не постесняйтесь и попросите предоставить санитарные книжки всего персонала. Ничего необычного или неловкого в этой просьбе не будет. В конце концов, вы платите деньги и должны быть уверены в том, что сотрудники квалифицированы.



Выбор велик, но не отчаивайтесь, есть ряд вещей, которые помогут вам сузить круг поиска.



Местоположение. Оптимально, если до детского сада нужно добираться менее получаса, чтобы не мучить малыша долгой дорогой. Кроме того, вам тоже будет удобно делать лишь небольшое отклонение по пути на работу.



Персонал. Каким бы не был класс учреждения, но в конечном итоге все зависит от квалификации персонала. Если воспитатели неопытны или позволяют себе вольности по отношению к детям, то ничего хорошего от посещения такого учреждения не выйдет.



Территория. Вокруг садика всенепременно должен быть забор, который оградит малыше от опасностей улицы, кроме того, вы ведь не хотите, чтобы ваш ребенок гулял среди мусора, обломанных веток и прочих небезопасных предметов, а потому проследите, чтобы на территории было чисто и убрано.



Основные моменты поиска подходящего детского сада мы разобрали, выбор за вами!



